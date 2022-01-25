Власти Дании перестанут считать COVID опасным и отменят ограничения

С конца января правительство Дании намерено отменить все ограничения, введенные в связи с пандемией. А уже в начале февраля COVID-19 больше не будет считаться заболеванием, которое представляет опасность для общества, написала 25 января газета Jyllands-Posten.

По информации издания, с 5 февраля COVID-19 исключат из категории общественно опасных заболеваний. Это решение власти приняли на основе рекомендаций специальной эпидемиологической комиссии. Озвучит его премьер-министр Метте Фредериксен на пресс-конференции в среду.

Таким образом, страна вернется к допандемийной жизни. Ограничительные меры, которые были приняты в декабре, перестанут действовать. На следующей неделе в стране откроются спортзалы, казино, парки развлечений, конференц-залы, кинотеатры и художественные галереи, а сотрудники смогут вернуться в офисы после дистанционной работы.

В сентябре 2021 года, несмотря на рост заболеваемости COVID-19 в мире, в Дании уже отменяли коронавирусные ограничения. Королевство стало первой в Евросоюзе страной, полностью вернувшейся к образу жизни в допандемийный период.

Ранее издание Politico отмечало, что наряду с успешным внедрением вакцины эксперты указали на высокий уровень доверия населения к властям. Сообщалось, что 80,5% жителей страны привиты двумя дозами вакцины, 59,5% получили бустерную дозу.

24 января гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры. Он отметил, что для завершения распространения коронавируса необходимо вакцинировать 70% населения в каждой стране.