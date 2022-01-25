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В России более 80 тыс. медработников привлечены к борьбе с COVID-19

Мурашко: В России более 81 тысячи медицинских работников привлечены для борьбы с COVID-19
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В России более 81 тыс. медицинских работников, включая студентов-старшекурсников, привлечены для борьбы с COVID-19. Об этом во вторник, 25 января, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

«Сегодня более 81 тыс. профессоров, преподавателей, ординаторов работают в системе здравоохранения, привлечены в том числе студенты младших курсов в качестве волонтеров», — сказал Мурашко.

По словам министра, с регионами страны проработаны меры повышения охвата тестированием на коронавирусную инфекцию с возможностью перевода лабораторий на круглосуточный режим работы. Кроме того, в настоящее время в стране развернуто 165 тыс. коек для людей с COVID-19.

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«Для обеспечения повышенной готовности сегодня развернуто 165 тыс. коек в Российской Федерации. В целом резерв составляет почти 30%», — сказал Мурашко.

Министр здравоохранения отметил, что на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) сейчас находятся около 3,5 тыс. пациентов. Также число пациентов с COVID-19 в больницах России за неделю возросло на 6,4%.

«Сегодня на развернутых койках находятся 116 тыс. пациентов. Рост незначительный, конечно, меньше, чем в амбулаторном звене, но тем не менее присутствует», — сообщил Мурашко.

Днем ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России напряженной. По его словам, в регионах наблюдается рост заболеваемости. Это в первую очередь вызвано распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

22 января правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с «Омикрон»-штаммом коронавируса. Главы регионов РФ по поручению Мишустина должны обеспечить исполнение плана и взять эту работу под личный контроль.

18 января Мишустин заявил, что «Омикрон» стремительно распространяется по всему миру. Он сообщил, что правительство выделит дополнительно 15 млрд рублей на закупку лекарств от коронавируса.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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