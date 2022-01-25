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Директор департамента Минфина Чебесков выступил за регулирование криптовалют

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Директор департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков 25 января заявил, что выступает за регулирование криптовалюты, а не за ее запрет.

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«Первое, что нужно сделать, — защищать интересы наших граждан, потребителей этих услуг, тех, кто покупает эти активы или использует криптовалюту в каких-то других технологических решениях. В этой связи, конечно, на мой взгляд, нужно регулировать, а не запрещать», — сказал он в ходе конференции «Криптоактивы: что вы хотели знать о регулировании, но боялись спросить».

Он пояснил, что регулирование позволит обеспечивать ту прозрачность, которая позволит обеспечить защиту граждан.

Чебесков заявил, что уже есть подготовленная концепция регулирования, которая обсуждается внутри Минфина, дополняет «Газета.Ru».

Ранее, 20 января, Центробанк представил доклад, в котором заявил, что от криптовалюты идет угроза экологии страны и ее энергообеспечению. Кроме того, с криптовалютами связано довольно много случаев мошенничества.

В связи с этим Банк России предложил ввести ответственность для российских юридических и физических лиц за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве платежного средства. Также ЦБ предложил запретить финансовым организациям вкладывать свои средства в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

В тот же день президент Ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин отметил, что Центробанку надо научиться контролировать оборот криптовалют, а не пытаться запретить его.

В свою очередь один из основателей соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что запрет криптовалют, предложенный Центробанком России, может привести к оттоку IT-специалистов и нанести урон ряду отраслей высокотехнологичной экономики. Он отметил, что Россия лидирует по количеству высококлассных специалистов блокчейн-индустрии. По его словам, ему понятны опасения регулятора, однако лучше ограничиться мягким регулированием вместо полного запрета.

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