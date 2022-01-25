Бескондукторную оплату проезда тестируют в Калуге

В Калуге начали тестировать новую систему оплаты проезда — бескондукторную. Опробуют ее на маршруте автобуса № 97.

Салоны транспортных средств, идущих от остановки «Деревня Канищево» до остановки «Швейная фабрика», оснастят валидаторами, системой подсчета пассажиропотока и видеонаблюдением.

В городской управе газете «Весть» сообщили, что система заработает в ближайшее время. Сначала валидатор будет принимать только банковские карты, позже расплатиться можно будет и проездными билетами.

По итогам тестирования власти примут решение о внедрении системы на всех маршрутах Калуги.