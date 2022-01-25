Заболеваемость ОРВИ и гриппом выросла на 14,6% в Тюменской области
Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла в Тюменской области на 14,6% за минувшую неделю. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.
Рост заболеваемости отмечается в разных возрастных группах. Среди детей заболеваемость увеличилась на 18,6%, пишет портал «Наш город». При этом уровень заболеваемости остается ниже эпидемического порога на 4,7%.
В ходе лабораторных исследований в течение недели у заболевших выявили вирусы гриппа А (H3N2), парагриппа и риновирусы. Вакцинация против гриппа в Тюменской области выполнена в полном объеме. Охват населения прививками составил 60%.
В Липецкой области за минувшую неделю заболеваемость выросла на 19%. Всего в регионе выявлено шесть случаев гриппа.