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Начата проверка из-за блокирования проезда скорой помощи в Мытищах

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Полиция начала проверку после появления в Cети видео конфликта между водителем скорой помощи и женщиной, заблокировавшей на своем легковом автомобиле проезд медикам во дворе в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

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«В настоящее время полицейскими проводится разбирательство, по результатам которого будет принято решение в соответствии с законодательством», — рассказали в пресс-службе ведомства агентству городских новостей «Москва».

На опубликованной записи видно, как женщина сознательно заблокировала проезд медикам своим автомобилем, после чего она спровоцировала словесный конфликт с водителем скорой помощи и на протяжении нескольких минут отказывалась пропускать спешащих на вызов врачей.

Ранее в этот день в Санкт-Петербурге мужчина напал на бригаду скорой помощи и ударил фельдшера ногой по голове. По данным источника «Известий», инцидент произошел в подъезде многоквартирного дома на бульваре Красных Зорь.

Фельдшер обратился за помощью в медицинское учреждение после удара, где у него зафиксировали перелом зуба. Состояние пострадавшего расценивается как удовлетворительное.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Нападавшего задержали, его доставили в изолятор временного содержания.

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