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Брянск получил новые автобусы стоимостью около 300 млн рублей

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В Брянск доставили 34 новых автобуса. Общая стоимость транспорта составила около 300 млн рублей.

Ключи от автобусов водителям автотранспортного предприятия вручил губернатор Александр Богомаз. Для Брянска приобрели 32 автобуса «МАЗ» большой вместимости и два автобуса «ПАЗ» средней вместимости. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Транспорт выйдет на городские маршруты № 25 и № 37 в ближайшее время.

За последние пять лет городской парк автотранспорта пополнили 260 новых автобусов. Еще порядка 200 автобусов были приобретены для межмуниципальных перевозок.

В середине января 51 новый газомоторный автобус поступил в Омск. Машины были закуплены в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Выбросы в атмосферу у новых автобусов на метане в 16 раз меньше, чем у аналогичного транспорта на дизельном топливе.

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