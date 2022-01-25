В Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошло массовое отключение электроэнергии

Перебои с подачей электроэнергии начались во вторник, 25 января, в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате и Алма-Атинской области. Об этом сообщил новостной портал zakon.kz.

«В Алматы и Алматинской области перебои с электричеством. Казахстанцы в соцсетях пишут, что без света остались и южные регионы страны», — говорится в сообщении.

Как отметили в администрации Алма-Аты, отключение произошло по линии казахстанской компании по управлению электрическими сетями «Кегок».

«Упало напряжение в сети, сработали системы автоматической частотной разгрузки на подстанциях АО «Алатау Жарық Компаниясы». Начаты работы по переподключению», — пояснили власти города.

Без электричества из-за сбоя в энергосистеме осталась и большая часть столицы Киргизии. Отключение света произошло во вторник примерно в 12:20 (9:20 мск). В это же время пропал дым из труб теплоэлектроцентрали, снабжающей Бишкек электричеством. По сообщениям очевидцев, без света осталось и большинство других городов Киргизии.

Также отключение электроэнергии произошло во многих регионах Узбекистана.

«Сегодня, 25 января, в 11:00 (9:00 мск) в некоторых регионах страны произошло крупное отключение электроэнергии. Сейчас специалисты работают над устранением неисправности», — говорится в Telegram-канале минэнерго страны.

Сбой в системе охватил сразу несколько городов — Ташкент, Самарканд, Бухару, Карши, Гулистан, Коканд, Чирчик. Временно приостановило работу метро. Местные жители сообщали о перебоях с водой и отоплением, все больницы в Узбекистане подключили к дополнительным источникам питания.

В министерстве энергетики Узбекистана отметили, что отключение электроэнергии в республике произошло из-за аварии в электросетях Казахстана. В результате аварии изменилось напряжение в единой электросети государств-соседей. Также в Узбекистане создали правительственную комиссию по выяснению причин масштабного энергетического сбоя.

В настоящее время все транзитные линии электропередачи между регионами Узбекистана включены, электростанции поэтапно вводятся в эксплуатацию. Также после сбоя восстановлено электроснабжение на всей территории Киргизии.