Шесть дворов отремонтируют в Симферополе на средства дорожного фонда

В Симферополе на средства городского дорожного фонда отремонтируют в 2022 году шесть дворов. Власти определили объекты, подлежащие содержанию и ремонту. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации столицы Крыма Роман Гусынин.

На эти цели из дорожного фонда выделено 30 млн рублей. Сейчас идет подготовка документов закупки. Всего же на этот год на содержание и ремонт объектов дорожной сети выделили 33 млн рублей. В перечень мероприятий входят паспортизация дорог местного значения, разработка и корректировка проектов по организации дорожного движения, уточняет ИА «Крыминформ».

Ранее сообщалось, что в Симферополе в 2022 году должны отремонтировать 48 улиц. До февраля список будет утверждаться, возможно внесение корректировок.