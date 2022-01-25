Очевидцы опубликовали кадры последствий взрыва в доме в Приморье

Житель дома в городе Арсеньев Приморского края, где 25 января произошел взрыв, опубликовал видео с места происшествия.

На кадрах запечатлен погибший мужчина. Автор ролика также демонстрирует разрушения после инцидента.

«Вот осколки … прям у меня под дверью, вот труп лежит, в руке у него граната», — говорит он.

О взрыве стало известно ранее в этот же день. По данным «Известий», в жилом доме взорвалась граната. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Один из них скончался. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и медики. Подробности выясняются.

Позже Следственное управление СК РФ по региону сообщило о возбуждении уголовного дела об убийстве.