В бундестаге оценили нежелание США идти на уступки по гарантиям безопасности

Депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» Ян Нольте во вторник, 25 января, в беседе с «Известиями» прокомментировал слова представителя Госдепартамента США Неда Прайса о том, что Вашингтон не собирается идти на уступки России в вопросах гарантий безопасности.

«Я действительно надеюсь на переговоры между Россией и США, хотя очевидно, что у двух стран разные взгляды. Но Запад должен быть здесь честен: то, что [президент РФ Владимир] Путин больше не хочет позволять НАТО <…> всё больше приближаться к России, понятно», — отметил он.

Накануне представитель Госдепа объявил о том, что Белый дом не собирается идти на уступки России в вопросах безопасности, так как ждет ответных действий, добавив, что только это может гарантировать прогресс в переговорном процессе.

Как подчеркнул первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, данное заявление свидетельствует о продолжающейся истерике Штатов из-за предложений РФ.

Представитель Белого дома Джен Псаки заверила, что Вашингтон продолжит укреплять восточный фланг НАТО и не собирается оставлять союзников, которых Штаты заверяли в поддержке. Она добавила, что президент США Джо Байден уверен в якобы способности России развернуть военные действия против Украины «в любой момент».

24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия США и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО». По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемого Россией нападения ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

14 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу. Кроме того, МИД многократно подчеркивал, что РФ не нападала и не планирует нападать на Украину.

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы. Россия неоднократно отвергала данные о якобы возможном вторжении на Украину. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что у Москвы никаких намерений напасть на Украину нет и быть не может.

В январе в три этапа прошли переговоры о гарантиях безопасности. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, а 13 января завершились консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.