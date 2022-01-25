«Ведомости»: Минздрав приостановил производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона»

Минздрав на время прекратил закупки и поставки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона», сообщает газета «Ведомости» 24 января.

«Есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины», — заявил сотрудник одного из российских научных институтов, слова которого приводит издание.

В Госдуме и Российской фармацевтической компании также отметили, что в регионы вакцина давно не поставляется.

Так, в большинство субъектов последние партии вакцины Минздрав поставил в конце ноября — начале декабря 2021 года. Даты следующих поставок представителям региональных органов здравоохранения при этом неизвестны.

Как отметил представитель контрактного производителя «ЭпиВакКороны» среди частных фармкомпаний «Герофарма», запросов на выпуск этой вакцины в 2022 году ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора не поступало.

В то же время представитель научного центра «Вектор» заявил, что производство вакцины идет в соответствии с утвержденными планами. Подчеркивается, что выпущенные в конце 2021 года четыре серии «ЭпиВакКороны-Н» есть на складах производителей, дополняет «Газета.Ru».

Представитель Минздрава уточнил, что закупок препаратов «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» в последнее время не было, поскольку их остатки удовлетворяют имеющуюся потребность.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что комментировать данную информацию — это «не прерогатива Кремля».

От коронавируса привились уже около 70% россиян. Такие данные 24 января предоставил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

21 января стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составил 64,4%. Также сообщалось, что полный курс вакцинации в стране прошло более 78 млн человек.

13 декабря 2021 года Минздрав России продлил срок регистрации вакцин от коронавируса «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» до 1 января 2023 года. Препараты «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» были зарегистрированы в РФ 13 октября 2020 года и 26 августа 2021 года соответственно. Уточняется, что различия между ними заключаются в технологических особенностях производства.

Масштабная кампания по вакцинации в стране продолжается. Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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