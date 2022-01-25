Уникальную аэролодку «Нерпа» приобрели для ульяновских спасателей

Ульяновские спасатели на воде получили уникальную аэролодку «Нерпа 860 КБ». Она способна развивать скорость до 120 км/ч и работать в условиях Крайнего Севера, передвигается по воде и песку, льду и ледяным торосам. У «Нерпы» нет аналогов ни в России, ни за рубежом.

Начальник пожарно-спасательного центра службы гражданской защиты и пожарной безопасности Александр Бондарь рассказал ulpravda.ru, что судно купили по целевой программе регионального правительства. В салоне «Нерпы» может разместиться до восьми человек. В арсенале вездехода есть спасательные круги и жилеты. Он сочетает в себе принцип аэросаней с комплексом высокотехнологичных инноваций.

Спасатель центрального поисково-спасательного формирования Алексей Полетаев, в свою очередь, отметил, что «Нерпу» будут использовать для работы в сложных метеоусловиях, по большей части на льду. Основное преимущество аэролодки в том, что она передвигается по любой поверхности, даже по гравию.

На «Нерпе» будут доставлять спасателей к месту происшествия, проводить поисково-спасательные операции. Ее еще не испробовали на деле — спасатели отрабатывают технику работы на новом судне.