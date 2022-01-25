Суд обязал администрацию построить водопровод в селе в Оренбуржье

Суд обязал администрацию Кваркенского района Оренбургской области решить проблему с водоснабжением в сельсовете. Некоторые дома лишены базовой коммунальной услуги с 2020 года.

По данным прокуратуры, водоснабжение и водозаборные колонки отсутствуют по улице Пролетарской в домах от № 54 до № 119. Правоохранительные органы направили иск в суд. По решению суда первой инстанции администрация сельсовета обязана обеспечить население питьевой водой. Однако власти подали апелляцию, сославшись на то, что на строительство водопровода нет денег. Об этом сообщает 56orb.ru.

Судебная коллегия по административным делам областного суда оставила решение районного суда без изменений. Отмечается, что в 2022 году решить проблему с водоснабжением не удастся, так как прием заявок на участие в региональной программе уже завершен. Администрация Кваркенского района подготовит проектно-сметную документацию для подачи заявки в 2023 году.