«Ведомости»: Минздрав временно приостановил закупки и поставки вакцины «ЭпиВакКорона»

Министерство здравоохранения России на время приостановило закупки и поставки вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом 24 января сообщила газета «Ведомости».

«Есть основания говорить о приостановке производства этой вакцины», — приводит издание слова сотрудника одного из российских научных институтов.

В Госдуме и российской фармацевтической компании также заявили, что в регионы «ЭпиВакКорона» не поставляется давно. Уточняется, что в большинство субъектов последние партии вакцины были поставлены Минздравом в конце ноября – начале декабря 2021 года. При этом представители региональных органов здравоохранения не смогли назвать даты следующих поставок.

«Запросов на выпуск этой вакцины в 2022 году ни со стороны Минздрава, ни со стороны дистрибутора — Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио») «Ростеха» не поступало», — цитирует газета представителя «Герофарма», контрактного производителя «ЭпиВакКороны» среди частных фармкомпаний.

По словам представителя научного центра «Вектор», которые также приводит газета, вакцина производится в соответствии с утвержденными планами. Отмечается, что на складах производителей имеются выпущенные в конце 2021 года четыре серии «ЭпиВакКороны-Н».

«Во всех субъектах сформирован значительный запас всех антиковидных вакцин — его хватит, даже если темпы вакцинации вырастут в несколько раз», — цитирует издание представителя Минпромторга.

Подчеркивается, что выпуск препаратов осуществляется под заказы системы здравоохранения, при этом производители вакцин, в том числе «ЭпиВакКороны», «ЭпиВакКороны-Н» и «Ковивака», готовы к продолжению их выпуска.

Как пояснил газете представитель Минздрава, закупки препаратов «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» в последнее время не осуществлялись, поскольку их остатки удовлетворяют имеющуюся потребность.

Также издание привело результаты опроса 243 российских докторов, согласно которым 28% из них сообщили об отсутствии в их больницах вакцин «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н», а 48% указали, что они есть в наличии. При этом 83% медиков не знают о сроках будущих поставок. В то же время 70% врачей заявили, что «ЭпиВакКорона» не пользуется спросом у пациентов.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, сообщил, что от коронавируса привилось уже около 70% россиян. Масштабная кампания по вакцинации в стране при этом продолжается.

Граждане могут привиться бесплатно. В стране зарегистрировано шесть препаратов от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и вакцина для подростков «Спутник M».

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