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Суд продлил арест до 13 июля обманувшим ветерана войны

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Измайловский суд Москвы продлил до 13 июля арест двум мужчинам, обманувшим ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина на 400 тыс. рублей. Об этом 25 января сообщила столичная прокуратура в Telegram.

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«Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя и продлил подсудимым Руслану Алимирзаеву и Алексею Конькову срок содержания под стражей до 13 июля», — говорится в сообщении.

Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в составе организованной группы).

1 июня 2021 года сообщалось, что неизвестные выманили у Василия Пронина крупную сумму денег. Так, ему на домашний телефон позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции. Они убедили пенсионера в том, что якобы проводят оперативно-разыскные мероприятия, и обманным путем выманили у ветерана 400 тыс. рублей.

Пенсионер сбросил деньги с балкона, подозреваемые их забрали. 96-летний ветеран заявил о произошедшем в полицию. Было возбуждено уголовное дело. 4 июня полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве. На следующий день им предъявили обвинения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, назвал чудовищной ситуацию с хищением денег у ветерана.

Василий Пронин — участник битвы на Курской дуге. 9 мая 2021 года на параде Победы он сидел рядом с главой государства Владимиром Путиным.

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