Суд продлил арест до 13 июля обманувшим ветерана войны
Измайловский суд Москвы продлил до 13 июля арест двум мужчинам, обманувшим ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина на 400 тыс. рублей. Об этом 25 января сообщила столичная прокуратура в Telegram.
«Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя и продлил подсудимым Руслану Алимирзаеву и Алексею Конькову срок содержания под стражей до 13 июля», — говорится в сообщении.
Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в составе организованной группы).
1 июня 2021 года сообщалось, что неизвестные выманили у Василия Пронина крупную сумму денег. Так, ему на домашний телефон позвонили неизвестные и представились сотрудниками полиции. Они убедили пенсионера в том, что якобы проводят оперативно-разыскные мероприятия, и обманным путем выманили у ветерана 400 тыс. рублей.
Пенсионер сбросил деньги с балкона, подозреваемые их забрали. 96-летний ветеран заявил о произошедшем в полицию. Было возбуждено уголовное дело. 4 июня полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве. На следующий день им предъявили обвинения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя произошедшее, назвал чудовищной ситуацию с хищением денег у ветерана.
Василий Пронин — участник битвы на Курской дуге. 9 мая 2021 года на параде Победы он сидел рядом с главой государства Владимиром Путиным.