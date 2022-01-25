Saxo Bank назвал переход к «зеленой» энергетике препятствием для роста экономики

Сейчас реальная экономика слишком мала для финансовых и экономических программ правительств и «зеленой» трансформации. Такой переход может быть опасен для мировой экономики и будет еще больше подпитывать энергетический кризис в мире. Такое мнение 25 января озвучил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

Эксперт подчеркнул, что главным препятствием для роста экономики европейских стран является энергетический кризис. А одна из его причин — недостаточное инвестирование в добычу ископаемых видов топлива, которые пока остаются основным источником энергии, так как новые источники еще не могут их заменить.

«Если коротко, мы создали монстра, в рамках которого политический приоритет — переход к «зеленой» энергетике — подпитывает энергетический кризис. Чем больше мы будем работать без ощутимого плана по обеспечению плавного пути к желаемому «зеленому» будущему энергетики, тем более хаотично будет нарушаться функционирование нашей экономики», — считает Якобсен.

По его мнению, упущение политиков заключается в том, что они не способны признать реальность того, что альтернативная энергия сама по себе не может обеспечить будущее при сохранении нынешнего уровня жизни, и уровень «зеленой» инфляции будет только расти, что приведет к дальнейшему росту цен на нефть выше $100 за баррель уже во втором полугодии этого года.

Таким образом перспективы на 2022 год указывают на сохранение напряженности и, как следствие, на рост цен. Все это обусловит продолжение проблем, которые отразятся на потребителях и промышленных предприятиях по всему континенту, заключил эксперт.

Ранее, 9 января «Известия» сообщали, что наступивший новый год преподнес Европе подарок в условиях газового кризиса. Фьючерсы на этот энергоноситель в начале года были на уровне $800 за 1 тыс. куб. м и на первой неделе января закрепились на уровне $1000. 21 декабря 2021 года биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку $2000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских подземных газохранилищах (ПХГ). В последующие дни цена скорректировалась на фоне потепления в регионе и возобновления ветрогенерации.