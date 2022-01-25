Дело об убийстве возбудили в Приморье после взрыва гранаты в доме

Уголовное дело об убийстве возбуждено в городе Арсеньеве Приморского края, где произошел взрыв, повлекший смерть одного человека. Об этом 25 января сообщает пресс-служба следственного управления СУ СК по региону.

«25 января 2022 года в общем коридоре на шестом этаже в многоквартирном жилом доме по улице Островского в городе Арсеньев обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

На место прибыла следственно-оперативная группа, проводится осмотр.

«По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате многочисленных травм тела и потери крови. По уголовному делу допрашиваются свидетели, назначены судебные экспертизы, выясняются все обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе.

Взрыв произошел ранее в этот день. По данным «Известий», в жилом доме в Арсеньеве взорвалась граната. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали шесть человек. Один из них скончался.

Жители дома опубликовали видео с места происшествия. На кадрах запечатлены погибший мужчина и последствия взрыва.