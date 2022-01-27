«Всё на свете имеет две стороны» — это выражение, ставшее крылатым, было написано Владимиром Лениным в его собрании сочинений. Удивительно, насколько точно эта фраза отображает политическое, интеллектуальное и даже физическое наследие основателя СССР. Дискуссии о многих его решениях — роли и последствиях выхода России из Первой мировой войны, положениях Конституции РСФСР 1918 года, необходимости новой экономической политики (НЭП) — продолжаются в научно-экспертном сообществе до сих пор. Безусловно, Владимир Ильич остается одним из наиболее неоднозначных отечественных политиков. Одни обвиняют его в начале массовых репрессий и называют палачом, а другие считают величайшим историческим деятелем, заложившим основы для создания сверхдержавы.

После продолжительной болезни и смерти 21 января 1924 года вождь сразу был удостоен высокой чести: уже 27 января его забальзамированное тело было помещено в Мавзолей на Красной площади. Первый вариант усыпальницы был деревянным — усеченная ступенчатая пирамида, к которой с двух сторон примыкали Г-образные пристройки с лестницами. Посетители спускались по правой лестнице, обходили саркофаг с трех сторон и выходили по левой лестнице. Спустя пять лет началось строительство каменного сооружения. В нем посетители входят через главный вход и спускаются по левой лестнице в траурный зал. В этом затемненном помещении можно обойти саркофаг с трех сторон, а после этого уже выйти по правой лестнице на улицу.

Усыпальница Владимира Ильича долгое время была живым политическим символом. Именно здесь, на одном из уступов Мавзолея, располагалась главная трибуна СССР. Словно опираясь на авторитет вождя революции, советские лидеры выступали на этом месте, обозначали свою позицию в сложные для страны моменты. Сегодня сакральное значение этого здания утеряно, но оно остается популярной туристической точкой на карте Москвы. Именно поэтому после потери явного символического смысла существования здания всё чаще раздаются голоса отдельных политиков и общественников о необходимости традиционного захоронения вождя народов.

С инициативой провести похороны в разное время выступали экс-мэры Москвы и Санкт-Петербурга Юрий Лужков и Анатолий Собчак, лидеры ряда партий, режиссеры Марк Захаров и Никита Михалков, глава Чечни Рамзан Кадыров, кандидат в президенты в 2018 году Ксения Собчак. Посылы сторонников этой позиции известны. «Главная площадь страны не кладбище», «труп должен лежать в земле», «мы не в Египте, а Ленин — не фараон», «Ленин был злодеем, уничтожавшим свой народ», «Ленин не относится к нынешнему российскому государству» — вот набор самых популярных аргументов, затрагивающих культурно-исторические, нравственные и религиозные ценности. Кого-то возмущает и дороговизна поддержания тела в надлежащем состоянии.

Однако у каждой из этих позиций есть и контраргументы. К примеру, усыпальницы подобного типа существуют не только в России. Забальзамированные тела Мао Цзэдуна или лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира доступны туристам и паломникам. Яркий неполитический пример — хирург Николай Пирогов, тело которого находится в Винницкой области Украины. Ленин для многих в России — общественный символ наравне с Царь-пушкой, Царь-колоколом и Красной площадью. Убрать любой из них — нарушить покой в умах и сердцах, породить недовольные настроения. Примером того, как моментально может вспыхнуть волнение по историческим вопросам, служит недавний конкурс Союза архитекторов России. В сентябре 2020 года объединение решило устроить конкурс предложений о том, что можно сделать из Мавзолея в будущем. Однако очень оперативно соревнования свернули из-за «негативной реакции в обществе».

Отрицается и дороговизна вопроса. Как отмечал в одном из интервью экс-руководитель управления делами президента Владимир Кожин, «средства на содержание Мавзолея в бюджете страны мизерные». Он также подчеркивал, что обсуждение этой темы носит не экономический, а именно политический характер.

Очевидно, что в России дискуссии о захоронении в большинстве своем имеют яркий политический оттенок. Несколько лет назад некоторые депутаты от ЛДПР и даже «Единой России» вносили законопроект на эту тему. Тогда, правда, устанавливалась необходимость перезахоронения, но не указывались конкретные сроки. Позже депутаты ЕР свои подписи под документом отозвали. А вот вице-спикер от ЛДПР Борис Чернышов уже в 2022 году снова поднял этот резонансный вопрос и призвал убрать вообще все захоронения на Красной площади. Немного позже солидализировались с ним и в партии «Яблоко». Реакция коммунистов была ожидаемо жесткой. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что такую позицию высказывают «малограмотные люди, потерявшие всякую совесть».

Российское руководство демонстрирует взвешенный подход к этому чувствительному вопросу. На пресс-конференции в 2019 году Владимир Путин высказался против выноса тела Ленина из Мавзолея. «Во всяком случае до тех пор, пока есть — а у нас есть — очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связывают с этим определенные достижения прошлого, достижения советских лет», — отмечал президент. Похожую позицию высказывала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая называла Мавзолей «частью нашей истории». «Я считаю, что идти напролом, ломать через колено в таких вопросах нельзя», — подчеркивала она, при этом допуская, что «когда-то перезахоронение произойдет». Случится этого тогда, когда россияне придут к консенсусу.

Единства по поводу Мавзолея в российском обществе тем не менее пока не наблюдается. В 2017 году, согласно опросам ВЦИОМ, почти две трети россиян (63%) выразили согласие с идеей захоронения тела Ленина. При этом 32% считали нужным осуществить это немедленно, а 31% — выждать какое-то время, пока этот вопрос перестанет затрагивать тех, кому дорог Ленин.

Оценка исторического прошлого в нашей стране всегда была чревата резонансными спорами и конфликтами. Кто-то высказывает позиции, ориентируясь на собственные семейные истории (репрессии), кто-то — на свою личную интерпретацию прошлого. Кому-то выгодно использовать волнующую историческую тематику для политического пиара. Одно несомненно: «всё на свете имеет две стороны», а попытки купить народную любовь за счет популизма редко бывают успешными. Пытаясь радикально и несвоевременно избавиться от исторического наследия, любое государство рискует лишиться своих корней и потерять идентичность. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего», — справедливо отмечал великий русский ученый Михаил Ломоносов. Примеры такой борьбы с эпохами минувших дней, к сожалению, можно наблюдать в ряде стран и сегодня.

Автор — журналист «Известий»

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