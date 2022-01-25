Жителей Тюменской области предупредили о сильном снегопаде

ГИБДД предупредило жителей Тюменской области об аварийной обстановке на дорогах в связи с сильным снегопадом. Видимость на трассах ухудшается.

По данным Госавтоинспекции, снег идет на всем протяжении федеральной дороги Тюмень–Омск, а также на автодороге Екатеринбург–Тюмень. Об этом пишет Megatyumen.ru. Кроме того, одно ДТП зарегистрировано на дороге из Тюмени в Ханты-Мансийск на территории Тобольского района.

Ситуацию на дорогах называют контролируемой. Сотрудники ГИБДД просят жителей региона с хроническими заболеваниями и метеозависимостью по возможности отказаться от дальних поездок. Также не следует выезжать на трассы в условиях снегопада неопытным водителям. При ухудшении видимости необходимо уменьшить скорость и не предпринимать опасных маневров.

24 января синоптики сообщили о рекордных сугробах на территории Краснодара. В столице Кубани выпал 41 см снега, что произошло впервые за историю метеонаблюдений.