Карта для астрономических наблюдений появится в Пскове

В Пскове ведется работа над картой для астрономических наблюдений. Проектом занимается Клуб любителей астрономии Псковской области.

По словам членов клуба, карта необходима для удобства планирования и выездов. На ней будут обозначены самые интересные места для астрономических фотографий и для наблюдения за звездами, пишет Псковская лента новостей.

Принять участие в создании «Астрокарты» приглашают всех желающих.

19 января члены клуба рассказали о редком явлении, которое они запечатлели над Псковом. В районе деревни Дуброво Псковского района Владимир Колпаков снял «ложную Луну». Так называются световые столбы, идущие от Луны. Такое явление может наблюдаться из-за перистой облачности.