Прокуратура начала проверку по факту гибели мужчин в закрытой шахте на Колыме

Прокуратура Магаданской области организовала проверку по факту гибели двух мужчин в шахте закрытого рудника в Сусуманском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Трагедия произошла 24 января в одной из штолен шахты законсервированного рудника «Светлый». В результате обрушения горной породы погибли двое мужчин, 1982 и 1995 годов рождения.

По одной из версий, причиной произошедшего стала незаконная добыча драгоценных металлов, пишет ИА MagadanMedia.

Ход и результаты организованной проверки находятся на контроле прокурора Магаданской области.

Как сообщалось ранее, тела погибших были извлечены из-под завалов. Для установления точной причины смерти проводится судмедэкспертиза.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».