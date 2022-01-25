В ЛНР заявили о росте объема передаваемой информации в радиосетях ВСУ

Рост интенсивности объема передаваемой информации в радиосетях Вооруженных сил Украины (ВСУ) фиксируют разведчики самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 25 января сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко.

«Зафиксировано увеличение интенсивности объема передаваемой информации в радиосетях ВСУ, а также отмечена работа узлов связи запасных командных пунктов, в том числе узла связи штаба операции объединенных сил с позывным «Сармат», — сказал он журналистам.

Также Лещенко сообщил, что обстановка на юго-востоке Украины напоминает предвоенную.

По его словам, информация, имеющаяся у ведомства, говорит о намерении Киева перейти к активным боевым действиям. Так, разведка ЛНР зафиксировала передвижение техники в зоне так называемой операции объединенных сил.

24 января глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев готовит наступление в Донбассе, подтягивает к линии соприкосновения артиллерию и танки. Он отметил, что опасение вызывают и «достаточно серьезные системы» — «Смерч» и «Ураган».

В тот же день о подготовке Киева к наступлению заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. По его словам, в подразделениях первой отдельной танковой бригады, в танковых батальонах 53-й и 54-й механизированных бригад, 58-й отдельной мотопехотной бригады украинских силовиков приостановлены отпуска для всего личного состава, командирам всех степеней приказано находиться в пунктах временной дислокации.

1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ стягивают силы в зону конфликта в Донбассе. Она отметила, что, по некоторым данным, численность группировки украинских войск в зоне конфликта уже достигает 125 тыс. человек — половины всего личного состава.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах вторжения РФ на Украину. Так, 7 января The New York Times составила и опубликовала карту с якобы расположением российских войск вдоль границы с Украиной.

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря 2021 года во время пресс-конференции Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах по вторжению на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона готовит новую операцию в Донбассе.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.