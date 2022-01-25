Подпольный цех по переработке краба нашли в гараже в Мурманске

В одном из гаражей в Мурманске найден кустарный цех по переработке камчатского краба. Изъято более 100 комплектов конечностей и брикеты с крабовым мясом весом порядка 100 кг.

Ущерб, нанесенный злоумышленниками водным биологическим ресурсам, оценили в сумму, превышающую 900 тыс. рублей, сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ РФ по Западному Арктическому району.

По факту случившегося возбуждено административное дело.

В середине декабря 2021 года сообщалось о задержании в Мурманской области мужчин, перевозивших около 350 кг незаконно добытых конечностей крабов. Ущерб природе оценили на сумму свыше 2,2 млн рублей. Злоумышленников задержали на побережье губы Варламова Кольского залива.