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Парки Подмосковья за неделю посетили более 700 тыс. человек

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Парки Московской области за неделю посетили более 700 тыс. человек. Об этом 24 января сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его слова приводит его пресс-служба в Instagram.

По словам губернатора, парки региона работают круглый год, поэтому важно, чтобы там проводились интересные мероприятия с насыщенной программой.

«Если есть запрос жителей, то каждые выходные в парках должны быть разнообразные события. Не раз в месяц, не раз в полгода, а регулярно», — заявил Воробьев.

В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в новогодние праздники в парках прошли ледовые шоу. Кроме того, в регионе стартовала серия игр между звездами отечественного хоккея и дворовыми командами. Всего в скверах и парках работают 46 катков, 89 лыжных трасс и 60 тюбинговых горок, пишет РИАМО.

Воробьев уточнил, что всего в 2021 году парки посетили 24 млн гостей, отмечает телеканал «360». Он добавил, что за последние пять лет общая площадь подмосковных парков увеличилась вдвое, а посещаемость — в 3,5 раза.

В августе прошлого года в региональном комитете по туризму сообщили, что в Московской области в 2023 году создадут туристско-рекреационный кластер «Город Гжель». В состав кластера включат Гжельский фарфоровый завод, усадьбы Быково и Раменское, Боровский курган и фабричный комплекс.

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