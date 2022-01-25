Парки Подмосковья за неделю посетили более 700 тыс. человек

Парки Московской области за неделю посетили более 700 тыс. человек. Об этом 24 января сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, его слова приводит его пресс-служба в Instagram.

По словам губернатора, парки региона работают круглый год, поэтому важно, чтобы там проводились интересные мероприятия с насыщенной программой.

«Если есть запрос жителей, то каждые выходные в парках должны быть разнообразные события. Не раз в месяц, не раз в полгода, а регулярно», — заявил Воробьев.

В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в новогодние праздники в парках прошли ледовые шоу. Кроме того, в регионе стартовала серия игр между звездами отечественного хоккея и дворовыми командами. Всего в скверах и парках работают 46 катков, 89 лыжных трасс и 60 тюбинговых горок, пишет РИАМО.

Воробьев уточнил, что всего в 2021 году парки посетили 24 млн гостей, отмечает телеканал «360». Он добавил, что за последние пять лет общая площадь подмосковных парков увеличилась вдвое, а посещаемость — в 3,5 раза.

В августе прошлого года в региональном комитете по туризму сообщили, что в Московской области в 2023 году создадут туристско-рекреационный кластер «Город Гжель». В состав кластера включат Гжельский фарфоровый завод, усадьбы Быково и Раменское, Боровский курган и фабричный комплекс.