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В России наладят выпуск нового фургона Fiat Scudo

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На калужском заводе «ПСМА Рус», который принадлежит альянсу Stellantis, планируется в конце 2022 года наладить выпуск среднеразмерных фургонов Fiat Scudo. Об этом 25 января сообщает корреспондент «Известий».

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Автомобиль был представлен осенью 2021 года. На европейском рынке модель предлагается с дизельными двигателями мощностью от 102 до 177 л.с. Коробки передач — механическая или автоматическая фирмы Aisin.

Кроме того, европейским покупателям предлагается электрическая версия E-Scudo. Такой Fiat оснащен 100-киловаттным электромотором, а батарея обеспечивает запас хода до 330 км.

Данные о Fiat Scudo российской сборки будут объявлены ближе к началу производства.

6 октября сообщалось, что компания Lancia планирует возродить модель Delta.

Серийная версия Delta появится в 2026 году. При этом автомобиль получит электрические силовые установки. Согласно стратегии компании Lancia, в течение ближайших пяти лет бренд полностью откажется от выпуска моделей с двигателями внутреннего сгорания.

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