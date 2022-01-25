В Москве мужчина забрался на Крымский мост

Мужчина в центре Москвы забрался на опору Крымского моста. Об этом 25 января сообщают очевидцы. В Сети также было опубликовано видео.

По имеющейся информации, мужчина поднялся на самую высокую точку опоры.

На месте инцидента работают спасатели. Подробности выясняются.

15 октября сообщалось, что спасатели достали из Москвы-реки мужчину, который упал с Крымского моста в воду. Он был передан на осмотр медикам.

До этого, в апреле, спасатели вытащили из Москвы-реки тонувших мужчину и женщину, которые оказались в районе Большого Москворецкого моста. В воду нырнул спасатель, который смог их подхватить. Его коллега помог им подняться на борт катера.