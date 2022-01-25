Число погибших от отравления алкоголем выросло в 2,5 раза в Оренбуржье

В 2021 году в Оренбургской области в 1,6 раза увеличилось количество отравлений суррогатным алкоголем. Число погибших выросло в 2,5 раза.

По данным Роспотребнадзора, на статистику значительно повлияло массовое отравление людей в Адамовском и Домбаровском районах, Ясненском и Кувандыкском округах. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье». Случаи отравлений были зарегистрированы в октябре, погибли по меньшей мере 34 человека. В ноябре 2021 года следствие предъявило обвинение 18 фигурантам по уголовному делу об отравлении суррогатом. В начале декабря полиция изъяла свыше 1,8 тыс. л суррогатного алкоголя, возбуждено пять уголовных дел.

Сотрудники Роспотребнадзора региона отмечают, что к суррогатному алкоголю относятся поддельные напитки, изготовленные с использованием ненадлежащего сырья, лекарства для наружного применения, технические жидкости и самогон. Наряду с этиловым спиртом они могут содержать различные вредные примеси, в том числе метиловый спирт.