Прямой эфир
Общество
Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днем
Мир
В Кремле указали на продолжение нагнетания напряженности со стороны США
Общество
Школьников Тюмени эвакуируют из-за сигнала о возможном минировании
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Оренбурге из-за смерти пассажира
Культура
Группа Maneskin перенесла концерты в России
Общество
Театру Олега Табакова грозит штраф 1 млн рублей за санитарные нарушения
Экономика
Доллар и евро подорожали более чем на 1 рубль
Армия
Проверка боевой готовности Вооруженных сил началась в ЮВО
Мир
В ЛНР рассказали о предвоенной обстановке в Донбассе
Мир
В бундестаге раскритиковали «беспрецедентные санкции» НАТО против РФ

В СФ поддержали закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Комитет Совфеда по соцполитике поддержал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал верхней палате одобрить закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Документ будет рассмотрен сенаторами на заседании 26 января.

Новогодний кошмар: в Костроме педофилы убили пятилетнюю девочку
Ребенка похитили на улице средь бела дня

В соответствии с положениями закона пожизненное лишение свободы грозит педофилам-рецидивистам, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14); в тех случаях, когда жертвами стали два и более ребенка; а также ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

18 января Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Поправки предложено внести в ст. УК РФ 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера»

Как заявляла в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, предложенный законопроект будет позитивно воспринят обществом. По ее словам, сообщения о преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних порождают острые дискуссии о необходимости применения к преступникам экстраординарных мер уголовно-правового воздействия.

Законопроект внесли в Госдуму партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак 10 сентября 2021 года, после чего, 21 декабря, Госдума в первом чтении приняла законопроект.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022