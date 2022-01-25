В СФ поддержали закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Комитет Совета Федерации по социальной политике рекомендовал верхней палате одобрить закон о пожизненном лишении свободы для педофилов-рецидивистов. Документ будет рассмотрен сенаторами на заседании 26 января.

В соответствии с положениями закона пожизненное лишение свободы грозит педофилам-рецидивистам, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14); в тех случаях, когда жертвами стали два и более ребенка; а также ситуации, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

18 января Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Поправки предложено внести в ст. УК РФ 131 «Изнасилование» и 132 «Насильственные действия сексуального характера»

Как заявляла в беседе с «Известиями» член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, предложенный законопроект будет позитивно воспринят обществом. По ее словам, сообщения о преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних порождают острые дискуссии о необходимости применения к преступникам экстраординарных мер уголовно-правового воздействия.

Законопроект внесли в Госдуму партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета политсилы Андрей Турчак 10 сентября 2021 года, после чего, 21 декабря, Госдума в первом чтении приняла законопроект.