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В Узбекистане создали комиссию по выяснению причин энергетического сбоя

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В Узбекистане создана правительственная комиссия по выяснению причин масштабного энергетического сбоя. Об этом во вторник, 25 января, сообщили в пресс-службе министерства энергетики страны.

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«В связи с возникшей ситуацией по поручению президента Республики Узбекистан создана правительственная комиссия под председательством премьер-министра страны по расследованию причин происшествия и разработке плана по недопущению подобных ситуаций впредь», — говорится в сообщении Telegram-канал минэнерго.

В ведомстве отметили, что результаты работы комиссии будут официально опубликованы.

Узбекская энергосистема, объединенная в единую энергосистему, имела систему защиты от аварий на Ташкентской и Сырдарьинской ТЭЦ, которая автоматически отключила обе станции, добавили в министерстве. Это негативно отразилось на работе таких крупных ТЭС, как Талимарджанская и Туракурганская.

Помимо этого представитель узбекистанского министерства энергетики заявил, что Узбекистан приостановил экспорт электроэнергии в Афганистан.

«Из-за крупного отключения электроэнергии в энергосистеме Узбекистана временно приостановлены поставки в Афганистан», — сказал он «РИА Новости».

По его словам, в настоящее время решается вопрос энергообеспечения внутренних потребителей в Узбекистане. Он отметил, что экспорт в Афганистан будет возобновлен, «как только позволит ситуация».

Массовое отключение электричества произошло в Узбекистане 25 января примерно в 11:00 по местному времени (09:00 мск). Сбой в системе охватил сразу несколько городов — Ташкент, Самарканд, Бухару, Карши, Гулистан, Коканд, Чирчик.

Временно приостановило работу метро. Местные жители сообщали о перебоях с водой и отоплением, все больницы в Узбекистане подключили к дополнительным источникам питания.

В министерстве энергетики Узбекистана отметили, что отключение электроэнергии в республики произошло из-за аварии в электросетях Казахстана. В результате аварии изменилось напряжение в единой электросети государств-соседей.

В настоящее время все транзитные линии электропередачи между регионами страны включены, электростанции поэтапно вводятся в эксплуатацию.

Сбои в энергосистеме произошли сегодня и в столице Киргизии. По сообщениям очевидцев, в городе не работали светофоры, в высокоэтажных домах не было воды из-за отключения насосных станций. В минэнерго Киргизии заявили, что подача электроэнергии в стране возобновляется.

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