Депутат рады устроил драку в городском совете Одессы

Конфликт с участием депутата Верховной рады Украины произошел в городском совете в Одессе. Об этом 25 января на своей странице в Facebook пресс-служба управления Национальной полиции региона.

«Предварительно установлено, что столкновение произошло между депутатом Верховной рады Украины, его помощниками и сторонниками с муниципальной охраной, которая не пропустила сопровождавших народного избранника людей в зал заседаний», — добавили правоохранители.

Полицейские опрашивают свидетелей и участников потасовки. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

По данным издания «Думская», конфликт в горсовете устроил исключенный из фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Артем Дмитрук. Он пытался прорваться на заседание земельной комиссии горсовета, прошел в зал на втором этаже, где начал срывать заседание, отмечает СМИ.

В июне в Верховной раде Украины произошла потасовка во время рассмотрения поправок к законопроекту о реформе Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Поводом послужили слова депутата от партии «Слуга народа» Никиты Потураева о необходимости «расстрелять «Оппозиционную платформу».

В марте экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с однопартийцами из «Европейской солидарности» устроил потасовку с представителями партии «Слуга народа». Конфликт произошел во время выступления соратницы бывшего главы государства Ирины Геращенко в Верховной раде.