Прямой эфир
Общество
Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днем
Мир
В Кремле указали на продолжение нагнетания напряженности со стороны США
Общество
Школьников Тюмени эвакуируют из-за сигнала о возможном минировании
Происшествия
Самолет вынужденно сел в Оренбурге из-за смерти пассажира
Культура
Группа Maneskin перенесла концерты в России
Общество
Театру Олега Табакова грозит штраф 1 млн рублей за санитарные нарушения
Экономика
Доллар и евро подорожали более чем на 1 рубль
Армия
Проверка боевой готовности Вооруженных сил началась в ЮВО
Мир
В ЛНР рассказали о предвоенной обстановке в Донбассе
Мир
В бундестаге раскритиковали «беспрецедентные санкции» НАТО против РФ

Опочку признали городом с самой комфортной погодой в Псковской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Псковской области городами с самой комфортной погодой стали Пушкинские Горы и Опочка. Об этом сообщила глава Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

А вот «тоскливее всего» с точки зрения погоды — в городе Дно. Если происходят неблагоприятные погодные явления, то обязательно там, сказала специалист, чьи слова приводит Псковское агентство информации.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее рассказал, что в течение нынешней недели в центре европейской части России ожидается температура воздуха, соответствующая климатической норме. Атмосферное давление — в пределах нормы. Ночные температуры составят –12…–17 градусов, дневные — около –10 градусов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022