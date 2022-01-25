Опочку признали городом с самой комфортной погодой в Псковской области

В Псковской области городами с самой комфортной погодой стали Пушкинские Горы и Опочка. Об этом сообщила глава Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

А вот «тоскливее всего» с точки зрения погоды — в городе Дно. Если происходят неблагоприятные погодные явления, то обязательно там, сказала специалист, чьи слова приводит Псковское агентство информации.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее рассказал, что в течение нынешней недели в центре европейской части России ожидается температура воздуха, соответствующая климатической норме. Атмосферное давление — в пределах нормы. Ночные температуры составят –12…–17 градусов, дневные — около –10 градусов.