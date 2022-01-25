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На всей территории Киргизии восстановили электроснабжение после сбоя

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Электроснабжение восстановлено на всей территории Киргизии после масштабного сбоя. Об этом во вторник, 25 января, сообщает агенство «Sputnik Киргизия» в Telegram.

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Ранее в этот день в 12:30 (09:30 мск) на всей территории Киргизии начались сбои в электроснабжении. В минэнерго страны сообщили, что сбой произошел по всему энергокольцу в Центральной Азии. По сообщениям очевидцев, в Бишкеке не работали светофоры, в высокоэтажных домах не было воды из-за отключения насосных станций. В минэнерго заявили, что подача электроэнергии в стране возобновляется.

Также во вторник массовое отключение электричества произошло в Узбекистане. Сбой в системе охватил сразу несколько городов —Ташкент, Самарканд, Бухару, Карши, Гулистан, Коканд, Чирчик. В итоге в полдень без света осталась практически вся страна. Временно приостановило работу метро. Местные жители сообщали о перебоях с водой и отоплением.

По данным министерства энергетики Узбекистана, причиной массового отключения электроэнергии во многих городах республики стала авария в электросетях соседнего Казахстана.

Позже стало известно, что в городах Узбекистана поэтапно возобновляется подача электроэнергии. В частности, началась подача электроэнергии в энергосистему через Чарвакскую, Ходжикентскую и Таваксайскую ГЭС в Ташкентской области, Навоийскую ТЭС в Навоийской области, Тахиаташскую ТЭС в республике Каракалпакстан и Ферганскую ТЭЦ в Ферганской области.

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