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Толщину льда на водоемах Астрахани признали небезопасной

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Специалисты замерили толщину льда на водоемах в черте Астрахани. Толщину льда признали небезопасной для выхода пешеходов.

Согласно результатам исследования, на Канале имени Варвация, в Приволжском затоне и на Лебедином озере толщина льда составляет около 5 см. На ерике Кутум толщина льда достигла 3 см. Об этом сообщает «Астрахань-24». Спасатели отмечают, что речь идет о непроточных водоемах. В реках и ериках, где есть течение, толщина льда может оказаться еще меньше.

В Аварийно-спасательном центре Астрахани отмечают, что для безопасного перемещения по льду его толщина должна составлять не менее 12 см. Однако горожане игнорируют предупреждения и продолжают выходить на тонкий лед. 22 января на ерике Кутум под лед провалился мужчина. Его успели спасти сотрудники пожарно-спасательной части.

В связи со сложной ситуацией выход на лед городских водоемов запрещен. Родителей просят напомнить детям об опасности игр вблизи водоемов.

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