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Юрист рассказал о скидке при оплате штрафа за отсутствие диагностической карты

Адвокат Мурзин: оплатить штраф за отсутствие диагностической карты можно со скидкой
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Если гражданин получил штраф в размере 2 тыс. рублей за отсутствие диагностической карты о прохождении техосмотра автомобиля, то он может оплатить его со скидкой, объяснил «Известиям» адвокат филиала «Технологии защиты» БРКА Игорь Мурзин во вторник, 25 января.

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«Федеральный закон от 22.12.2014 года № 437-ФЗ внес изменения в КоАП РФ, согласно которому за данное административное правонарушение возможна оплата штрафа с дисконтом в 50% в течение 20 дней», — указал юрист.

По его словам, оспорить административное постановление возможно во всех случаях, если гражданин, которого привлекают к ответственности, не согласен вынесенным постановлением ГИБДД.

Накануне заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» заявил, что с 1 марта 2022 года в России будет введен штраф в 2 тыс. рублей за езду без диагностической карты о прохождении техосмотра. Это коснется только тех автомобилей, для которых процедура останется обязательной.

Он напомнил, что, согласно новому закону, процедуру техосмотра не нужно проходить автомобилям, принадлежащим физическим лицам. Исключение составляют те случаи, когда авто используется как такси, для перевозки пассажиров либо в служебных целях, а также когда в его конструкцию были внесены изменения или же при проведении отдельных регистрационных действий.

Говоря о частных извозчиках, Мурзин уточнил, что привлечь водителя к административной ответственности за отсутствие диагностической карты, просто заподозрив, что он занимается частным извозом с коммерческой целью, нельзя, так как это необходимо сначала доказать.

Если водитель официально не занимается данной деятельностью, не зарегистрирован как ИП или самозанятый в ФНС по услугам перевозки или частного извоза, а также нет подтверждений в виде других доказательств, например объяснения пассажиров, то и привлечь его к ответственности становится проблематично.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра для личных автомобилей физических лиц. Обязанность проходить техосмотр сохраняется в отношении таких транспортных средств, если с года их изготовления прошло более четырех лет, но только в случаях, когда транспортное средство необходимо поставить на госучет, зарегистрировать в связи со сменой владельца или изменением конструкции и заменой основного компонента ТС.

В ноябре правительство РФ поддержало законопроект партии «Единая Россия» об отмене обязательного техосмотра. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 13 сентября отмечал, что автолюбители сами следят за собственной безопасностью, поэтому будет верным дать им возможность лично контролировать состояние своего авто.

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