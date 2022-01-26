Росстат опубликовал данные об индексе потребительских цен (ИПЦ). За первые 10 дней января цены выросли на 0,56% — в 1,4 раза больше, чем за тот же период год назад, когда прирост составил 0,4%. Из 104 товаров и услуг, которые находятся в фокусе внимания Росстата, за первые 10 дней подорожали 80, а подешевели 23. Лидерами роста остаются продовольственные товары: из 43 продуктов цены выросли на 39 — в среднем на 1,13% каждый. Но это без учета свежих помидоров, огурцов и капусты, которые подорожали на 6% и более. Цены сократились лишь на четыре продукта, в среднем на 0,16%. Среди непродовольственных товаров и услуг цены выросли на 41 — в среднем на 0,88%, снизились на 19 — в среднем на 0,12%.

Если такие темпы роста прямо экстраполировать на весь 2022 год, то к его концу потребительские цены могут вырасти на 20,5%. Но это теория, на практике процесс будет выглядеть значительно мягче. Скачок розничных цен был и прежде характерен для начала года: с 1 января обновляются многие договоры поставки, и ритейлеры переписывают ценники, после чего стоимость товаров на время замирает. Так было и в январе 2021 года. Как свидетельствует последняя публикация Росстата с оценкой ИПЦ за период с 11 по 14 января, среднесуточный прирост цен с начала года за эти четыре дня снизился с 0,056% до 0,047%.

С учетом этого, ИПЦ за 2022 год можно ожидать на уровне 110,2% против 108,4% в 2021-м. Скорее всего, как и в прошлом году, январь окажется весьма близким к среднемесячному значению за год. Однако мне трудно представить, чтобы рост цен сейчас мог столь резко замедлиться на фоне существенного падения валютного курса рубля. Так что 110,2% можно считать нижней границей инфляционных ожиданий.

Всё это означает, что реальные доходы пенсионеров, пенсии которых обещают проиндексировать на 8,6%, сократятся, а семьям с одним работающим, получающим среднюю для своего региона зарплату, станет еще труднее прокормить даже двух иждивенцев, не говоря уже о большем их количестве. Так что в перспективе следует ожидать снижения рождаемости и ухудшения физического и ментального здоровья подрастающих поколений, продолжающегося роста закредитованности низко- и среднедоходных групп населения и роста рисков цунами неплатежей заемщиков.

Что с этим делать? Точно не помогут ссылки, что рост цен на продукты питания не российская, а глобальная проблема, и заявления об отсутствии оснований для их существенного увеличения, вселяющие надежду, что скоро все наладится. Во-первых, потому, что помимо общемировых факторов инфляцию в России подстегивают наши собственные — недостаточная конкуренция между отечественными производителями и ее отсутствие с зарубежными по «санкционной» продукции. Во-вторых, потому, что в подавляющем большинстве развитых стран доля расходов на питание в доходах семей не превышает 15%, а у нас втрое выше — и это в среднем, а у самых бедных не хватает на скромную еду, проезд в транспорте, услуги ЖКХ и самое необходимое для детей.

Поэтому необходимо помочь нуждающимся, и в первую очередь детям. Замороженная правительством программа продовольственных субсидий на приобретение отечественных продуктов с помощью специальных социальных карт, предложенная Минпромторгом еще в 2014 году, должна быть реанимирована. Необходимые для нее средства (по моей оценке, около 200 млрд рублей в расчете на год) должны быть изысканы в федеральном бюджете и выделены в первую очередь получателям жилищных субсидий и пособий по безработице. То есть тем, чья нуждаемость уже признана государством. Это предельно сократит время на подготовку и затраты на администрирование федеральной программы продовольственных субсидий.

Автор — председатель общественной организации «Союз потребителей»

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