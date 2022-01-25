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В Кремле прокомментировали заявления США об отказе от уступок

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До тех пор, пока Россия не получит от США ответ на предложения по гарантиям безопасности, комментировать заявления американской стороны об отказе идти на уступки бессмысленно. Об этом 25 января заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Пока не хочу ничего формулировать и нет смысла, пока мы не получим ответ. Сначала получим и проанализируем позицию на основе концептуальных установок главы государства», — сказал он журналистам.

Накануне официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что любые шаги, которые предпримет американская сторона, не будут уступками РФ. Он пояснил, что действия двух стран должны быть взаимными, а значит России тоже придется сделать что-то, что помогло бы улучшить безопасность США.

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