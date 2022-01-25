Семь детей госпитализировали с норовирусом в Оренбуржье

Роспотребнадзор назвал причину госпитализации семи детей в Акбулаке (Оренбургская область). У воспитанников детского сада «Ласточка» выявили норовирус.

Маленькие пациенты попали в больницу на прошлой неделе с подозрением на пищевое отравление. В ходе проверки специалисты взяли пробы пищевой продукции, смывы с объектов окружающей среды и воду. В ходе исследований подтвердилось заражение норовирусом, пишет «Урал56.Ру».

Помимо детей признаки острой кишечной инфекции выявили у одного сотрудника детского сада. Наблюдение за контактными лицами завершено, в учреждении проведена дезинфекция.

Собственную проверку по факту происшествия проводит прокуратура.

На прошлой неделе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении кондитера в Якутии. После употребления праздничных тортов отравились восемь человек.