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Доллар и евро подорожали более чем на 1 рубль

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Банк России установил на 26 января официальный курс доллара США на уровне 78,6422 рубля, что на 1 рубль 27 коп. выше предыдущего показателя. Об этом сообщается на сайте регулятора во вторник, 25 января.

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Официальный курс евро ЦБ повысил на 1 рубль 33 коп., до 88,9286 рубля.

Накануне российский фондовый рынок и рубль на фоне обострения геополитических противоречий между Россией и Западом падали так же, как и в начале пандемии: долларовый индекс РТС рухнул на 8,1% к прошлому закрытию и на 33% — к пиковому значению 25 октября 2021 года.

Дневной минимум по рублю достигал 79,47 за доллар — близко к такому уровню российская нацвалюта торговалась только в начале весны и осенью пандемийного 2020 года. Курс евро превысил 89 рублей впервые с июля 2021-го.

В тот день в Центробанке приостановили покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила с 15:00 мск и пообещали возобновить ее после учета фактической обстановки на финансовых рынках. Мера помогла рублю отвоевать у доллара и евро около 90 копеек.

Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade, заявил «Известиям», что инвесторы на Мосбирже устроили распродажу исключительно собственных геополитических страхов. Падение рынка не имеет реального экономического фундамента, который за последний месяц абсолютно не изменился ни в лучшую, ни в худшую сторону, подчеркнул он.

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