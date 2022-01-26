Геном вирусов менее стабильный, чем у животных, и при каждом новом заражении клетки возможно появление новых вариантов. Сейчас в базе данных обо всех зарегистрированных вариантах SARS-CoV-2, насчитывается более 1,7 тыс. различных штаммов. Конечно, некоторые из них — редкие находки, а многие появлялись и исчезали, вытесненные иммунной защитой людей и новыми, более патогенными вариантами. Но это ясно дает представление о том, что знаменитые «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта» и «Омикрон» просто более удачные версии, а потенциал возникновения новых никуда не делся.

Уже сейчас есть две разные ветви линии «Омикрона»: 21K и 21L. Пару дней назад в Британии сообщили о ветви BA.2. И так будет всегда, в этом нет ничего необычного.

После пандемии «испанки» грипп никуда не делся и стал сезонным ОРВИ с риском тяжелого течения. Периодически появляются новые варианты, особенно неожиданны те, которые возвращаются к человеку от животных. Несмотря на то что SARS-CoV-2 неправомочно сравнивать с гриппом, это очень разные вирусы, я уверен, что с COVID-19 будет так же. Коронавирусы — древние создания, и то, что теперь они поражают не только кошек и других животных, но и человека, — ожидаемый, хотя и неприятный процесс.

Радует, что статистика из Африки и Европы показывает, что при «Омикроне», несмотря на огромнейшие масштабы распространения, течение инфекции мягче и смертность гораздо ниже. Также известно, что этот вариант больше поражает бронхи, чем легкие. Надо думать, что и россияне перенесут «Омикрон» легче, чем «Дельту». Хотя напомню, что «Дельта» пока не исчезла и еще встречается в нашей популяции, хоть и реже. В общем, «Омикрон» — явно не последний вариант коронавируса.

Но я бы не стал говорить, что после «Омикрона» нас ждет всплеск такой же опасности, как при «Дельте». Во-первых, новый штамм очень заразен, и он станет неприятным аналогом вакцинации для всех тех, кто еще ни разу не встречался с SARS-CoV-2. А для тех, кто привит или переболел раньше, это будет очередной бустер. К тому же помните о том, что приобретенный иммунитет — это не только антитела, но, в первую очередь, клеточные реакции, без которых не было бы антител. Это подтверждают многочисленные исследования, когда у переболевших при отсутствии антител всё же обнаруживается клеточный иммунитет. Его редко исследуют, ссылаясь на то, что самым важным является якобы гуморальный иммунитет, особенно антитела против RBD, но на реальном человеке это не доказано.

Более того, по всей логике иммунного ответа, антитела — пусть и важный компонент, но не самый главный. Вакцинация, перенесенный коронавирус, бустерные дозы и очень заразный «Омикрон» в итоге подводят нас к тому, что очень у многих будет иммунитет к компонентам вируса и к новым штаммам будет действовать перекрестный иммунитет. Поэтому можно сказать, что пандемия идет на спад.

Возникает закономерный вопрос: если «Омикрон» сверхзаразен и протекает легче, то, может, и не нужно уже вакцинироваться? Прививка нужна в первую очередь самому вакцинируемому. Уже несколько исследований показали, что бустер от старых штаммов уберегает от тяжелого течения при заражении новыми. Ведь вирус не другой, а просто имеет некоторые отличия в молекулах, в основном в S-белке, тогда как всего белков чуть больше 20. Репертуар антител и клеточных рецепторов против вируса гораздо шире, чем антитела против RBD S-протеина.

Во-вторых, если «Дельта» одновременно заражала, по официальным источникам, десятки тысяч людей в день, то «Омикрон» — уже под миллион. Это значит, что те считаные проценты тяжелого течения в пересчете на количество граждан могут обернуться серьезными цифрами. В популяции всегда есть более и менее восприимчивые к конкретному патогену люди. Вакцинация поможет более восприимчивым подстраховаться от тяжелого течения. Притом, к сожалению, у нас нет точных средств диагностики, определяющих, кто восприимчивее, а кто устойчивее. Пока это удел науки, а не клинических анализов, и опыт показывает, что на глаз это не определить. Иногда здоровяки гораздо сильнее страдают от вируса, чем внешне слабые и больные люди.

Сколько еще продлится пандемия, сказать сложно. Но даже когда она официально закончится, вирус останется и будет просто эпидемически опасным патогеном, который периодически, как грипп или другие вирусы, будет атаковать популяции людей новыми штаммами, к которым у человека слабее иммунитет. Но пока это всё вопрос будущего.

Автор — старший научный сотрудник кафедры иммунохимии Уральского федерального университета

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