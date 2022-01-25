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Театру Олега Табакова грозит штраф 1 млн рублей за санитарные нарушения

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Театр Олега Табакова могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей за нарушения антиковидных санитарных мер. Об этом во вторник, 25 января, сообщает Telegram-канал «Московские новости».

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Как отмечается, в театре устроили проверку, в ходе которой были выявлены нарушения: при входе в театр зрители не соблюдали социальную дистанцию и не носили защитные маски.

За нарушения администрации театра грозят штрафы 300 тыс. рублей. В случае, если будет доказано, что нарушения повредили здоровью людей — штраф может быть увеличен до 1 млн рублей.

То, что в театре была проверка, «Известиям» подтвердила руководитель пресс-службы Театра Олега Табакова Ольга Андрейкина.

«В театре проверка была. Документов о результатах проверки пока никто не присылал. Ждем», — сказала она.

16 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении свыше 2,2 млрд рублей на поддержку театров, музеев, концертных и выставочных залов на фоне пандемии коронавируса. 11 ноября председатель правительства заявил, что правительство РФ выделит более 2 млрд рублей на поддержку учреждений культуры в связи с пандемией.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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