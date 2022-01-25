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Жители городов Башкирии жалуются на смог неизвестного происхождения

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Густой дым наблюдается на улицах двух городов Башкирии — Стерлитамака и Салавата. Местные жители утверждают, что туман неизвестного происхождения появляется второе утро подряд. Они также отмечают едкий запах.

Заявлений о причинах появления смога ни со стороны местных предприятий, ни со стороны местных администраций не было, пишет ИА «МедиаКорСеть». Надзорные органы также не комментируют ситуацию.

Ранее премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщал о планах ликвидировать в республике к 2024 году 1,5 тыс. несанкционированных свалок. По его словам, 2022 год должен стать неким стартапом для введения отходоперерабатывающей промышленности.

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