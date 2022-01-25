Прямой эфир
Общество
Путин поздравил российских студентов с Татьяниным днем
Мир
В Кремле указали на продолжение нагнетания напряженности со стороны США
Общество
Школьников Тюмени эвакуируют из-за сигнала о возможном минировании
Мир
Адвокаты Алека Болдуина заявили об отсутствии вины актера за несчастный случай
Политика
В СФ назвали шантажом заявления о «беспрецедентных санкциях» НАТО против РФ
Мир
В Узбекистане возобновили подачу электроэнергии после аварии
Мир
Песков выразил надежду на решение ситуации в Донбассе «нормандской четверкой»
Общество
Рособрнадзор заявил об отсутствии оснований для изменения сроков ОГЭ и ЕГЭ
Общество
Под Самарой задержаны сбывшие 9 млн поддельных рублей злоумышленники
Мир
Более 350 пассажиров «Победы» не могут вылететь из Турции из-за погодных условий

У 83% пользователей «Одноклассников» есть друзья со времен студенчества

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К Дню студента социальная сеть «Одноклассники» совместно с исследовательским центром ResearchMe провела опрос и узнала, какие из студенческих мероприятий были самыми запоминающимися, где общаются пользователи Рунета с одногруппниками и как использовались соцсети во время их учебы.

Любопытно, что 60% опрошенных считают студенческие годы лучшим периодом жизни, а самыми запоминающимися событиями стали вручение диплома (40%), студенческая практика (37%), выезд на картошку (36%), студенческие дискотеки (27%), посвящение в студенты (19%) и День студента (Татьянин день) (16%).

61% респондентов считает, что с высшим образованием можно добиться больших успехов. 39%, напротив, уверены в том, что для карьерного роста высшее образование необязательно.

Выяснилось, что у 83% респондентов остались настоящие друзья со времен студенчества, при этом еще больше опрошенных (85%) состоят в друзьях со своими одногруппниками в соцсетях. Из них 68% периодически общаются, а 17% просто находятся в друзьях друг у друга и просматривают новости.

В течение учебы опрошенные чаще всего использовали соцсети для общения в мессенджере (26%), обмена фотографиями (21%), общения в тематических группах (19%), поиска практики (9%).

Во время опроса респонденты также поделились тем, что дало им студенчество. 55% отметили приобретенные знания и навыки, 38% — друзей, 36% — эмоции, 20% — хорошую работу, 19% — полезные знакомства, 11% — любимого человека, 6% — путешествия. 15% считают, что приобрели что-то другое.

Кроме того, в ходе исследования выяснилось, что 66% респондентов писали шпаргалки перед экзаменами. Самыми популярными у пользователей Рунета оказались рукописные шпаргалки (64%), шпаргалки-гармошки (39%), напечатанные мелким шрифтом (20%), различные гаджеты (17%), шпаргалки на руках и ногах (13%), а также другие способы (2%).

* Исследование проведено методом онлайн-опроса среди 1151 пользователя Рунета старше 18 лет с 19 по 23 января совместно с исследовательским центром ResearchMe.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022