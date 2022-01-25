Школьников Тюмени эвакуируют из-за сигнала о возможном минировании

В Тюмени эвакуируют все общеобразовательные школы города после поступившего сигнала об их возможном минировании. До конца дня здания проверят спецслужбы, передает официальный Telegram-канал регионального правительства.

«В связи с возникновением 25 января внештатной ситуации в городе Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы. До конца дня все здания образовательных организаций будут осмотрены специальными службами», — говорится в сообщении.

Вернуться к занятиям школьники смогут 26 января.

С начала года по регионам прокатилась волна эвакуаций образовательных учреждений из-за сообщений об их минировании.

Так, 21 января, анонимные сообщения о минировании поступили в школы в Севастополе. В результате занятия в учебных заведениях были экстренно отменены. Днем ранее, 20 января, ложные сообщения о минировании получили школы в Челябинске. Позже полиция заявила, что взрывных устройств и иных угроз не обнаружено. В начале января из-за подобных сообщений провели эвакуацию в 151-й школе, а также в ряде университетов Екатеринбурга.