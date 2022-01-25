Воронежскому производителю круп «Метака» грозит банкротство

Под угрозу банкротства попал воронежский производитель круп ООО «Агрокомплекс «Метака» Батырхана Будайханова. В суд с заявлением о признании предприятия банкротом обратилось ООО «Форсети». Эти данные содержатся в картотеке суда.

Заявление пока не принято. Сумма требований не раскрывается. В 2021 году «Форсети» трижды сообщали о намерении обратиться в суд с соответствующими требованиями, отмечает ИА «Абирег».

В картотеке суда сказано, что между компаниями ранее не возникало споров. Но в декабре 2021 года Арбитражный суд Новгородской области удовлетворил заявление «Форсети» о процессуальном правопреемстве по требованиям ООО «Прогресс». Именно в его пользу с агрокомплекса был взыскан долг 347,8 тыс. рублей.