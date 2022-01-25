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В Кремле указали на продолжение нагнетания напряженности со стороны США

Песков: США продолжают нагнетать напряженность
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На ход переговоров по гарантиям безопасности не влияет решение Пентагона США перевести 8,5 тыс. военных в состояние боевой готовности, но Вашингтон продолжает нагнетать напряженность. Об этом 25 января заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в нынешней стадии переговоры завершены.

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«Перед тем как будет понимание, как и в каком формате они будут продлены, можно будет говорить после получения ответа», — отметил Песков.

Со стороны США ничего не меняется, происходит нагнетание напряженности, добавил представитель Кремля.

«Мы с большой обеспокоенностью наблюдаем за действиями США», — заключил он.

24 декабря пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби заявил о повышении готовности войск из-за ситуации вокруг Украины. По его словам, в состояние повышенной боеготовности приведено 8,5 тыс. человек, что позволяет увеличить готовность, если НАТО примет решение активировать силы быстрого реагирования.

Кирби указал на обеспокоенность США военной активностью российских сил у границ Украины, в том числе и в Белоруссии. Однако решение об отправке войск пока не принято.

Накануне Песков заявил, что действия Вашингтона и НАТО приводят к эскалации напряженности на Украине. Он указал, что она «осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО».

По его мнению, о ситуации на Украине и якобы планируемом Россией нападении ходит много слухов и недостоверных данных, которые являются «информационной истерией».

В западных СМИ не раз появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении на Украину. На фоне этого американские законодатели призывают ужесточить санкции против Москвы.

В декабре президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по вторжению на Украину. Также он указал на то, что Минские соглашения являются единственным способом урегулирования конфликта в Донбассе, однако Киев не хочет их исполнять.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей юго-востока страны которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием Украины, России, Франции, Германии.

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