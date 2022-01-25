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Ветклинику в три этажа построят в Нижнем Новгороде

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В Ленинском районе Нижнего Новгорода построят трехэтажную ветеринарную клинику. Соответствующий приказ регионального минздрава опубликован на официальном портале правовой информации.

Проект разработала компания «ПК «Горпроект» по заказу ООО «Глобал плюс». Площадь участка для строительства — 21,6 га, площадь наземной части здания — 2,4 тыс. кв. м. Новый объект займет 800 кв. м.

Здание подключат к действующим сетям электро-, тепло-, водоснабжения и канализации. Предусмотрена парковка на более 1,3 тыс. мест, сообщает ИА «НьюсНН».

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