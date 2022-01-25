Онколог назвал «утренние» симптомы рака

Врач-онколог, химиотерапевт Андрей Базылев рассказал, что усталость, апатия и быстрая утомляемость по утрам могут быть признаками онкологического заболевания.

В беседе с «Пятым каналом» специалист разъяснил, что эти симптомы могут указывать и на другие проблемы со здоровьем, в частности на интоксикацию или падение гемоглобина.

Между тем в любом случае они говорят о негативных изменениях в работе организма, пишет НСН. При появлении первых признаков быстрой утомляемости, усталости, внезапной одышке при минимальной физической нагрузке следует обязательно обратиться к врачу, отмечает телеканал «360».

Базылев пояснил, что при таком раскладе необходимо обследование, чтобы выявить причину и быстро устранить ее, пишет Pravda.Ru.

24 января эксперты медицинского портала Healthline пришли к выводу, что некоторые симптомы могут указывать сразу на несколько видов онкологических заболеваний, в том числе ночная потливость. Так, ночная потливость может оказаться ранним симптомом лимфомы, лейкемии, злокачественных опухолей печени и рака костей.