Подросток отравился неизвестным веществом в Саратовской области

В Саратовской области госпитализировали 16-летнего подростка, учащегося техникума Балакова. Он отравился неизвестным веществом, когда гостил у родителей в Духовницком.

По факту случившегося проводится проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Условиям жизни подростка и его воспитанию со стороны родителей также будет дана оценка со стороны родителей, сообщает ИА «Взгляд-инфо» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Осенью полиция и Cледственный комитет проводили проверку по факту госпитализации 16-летней девочки в Саратове. Несовершеннолетняя отравилась алкоголем. Ее забрали с аллеи на проспекте 50 лет Октября сотрудники скорой помощи. Пациентка была госпитализирована в состоянии, близком к тяжелому.