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В Кремле прокомментировали бойкот футбольным матчам из-за Fan ID

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 января на брифинге ответил на решение фанатов футбольных клубов «Спартак» и «Зенит» бойкотировать матчи чемпионата России по футболу и любых других турниров, на которые можно будет попасть только при оформлении Fan ID.

«Необходим диалог с фанатскими объединениями, необходима разъяснительная работа. Нужно понять, почему такая реакция, достаточно непримиримая. Может быть, просто участники этих объединений не понимают каких-то нюансов», — сказал представитель Кремля.

О намерении бойкотировать футбольные матчи болельщики заявили 24 января. Фанаты «Зенита» назвали нововведения «непрозрачными, репрессивными и избыточными». Болельщики «Спартака» отметили, что отказываются «принимать навязываемые правила» и бойкот продлится до момента полной отмены принятого закона.

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Глава пресс-службы клуба «Спартак» Дмитрий Зеленов сказал, что болельщики имеют право выразить таким образом свою позицию и привлечь внимание к проблеме.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о Fan ID для болельщиков.

Поправки были внесены в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» в части внедрения системы идентификации зрителей. Согласно документу, вводится понятие «персонифицированная карта на посещение спортивного соревнования». Зрителям соревнований необходимо будет получить электронный документ, который позволит идентифицировать болельщика.

Для получения паспорта болельщику необходимо будет оформить заявку на портале госуслуг. При этом обжаловать отказ в выдаче паспорта болельщика либо решение о приостановке его действия можно будет в судебном порядке.

Предусматривается вступление закона в силу с 1 июня 2022 года.

16 ноября в Госдуме подчеркнули, что данный законопроект принимается с «целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка».

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